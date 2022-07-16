У Казахстані заборонили показ мультфільм "Базз Лайтер" ("Lightyear") через сцену секундного поцілунку жіночих персонажів. Про це повідомив міністр культури та спорту Казахстану Даурен Абаєв.

Анализ обращений показывает, что возмущение граждан вызывает не столь сам факт поцелуя однополой пары, который многие называют "неявным", "невинным", "длящимся несколько секунд". Гораздо большее возмущение у граждан вызывает сам факт присутствия в фильме фабулы однополой любви, скрепленной семейными узами и потомством, как жизненной нормы.

Чиновник зауважив, що цензура у Казахстані заборонена. Тому міністерство не забороняло показ анімаційного фільму "Базз Лайтер". Водночас прокат цього мультфільму в країні не здійснюватиметься.

Прокат фильмов - это бизнес. И бизнес всегда учитывает риски, в том числе трудно прогнозируемые последствия.

В совокупности всех вышеназванных факторов было принято решение не запускать фильм в прокат.

Глава Мінкульту послався на петицію з вимогою заборонити "Базз Лайтер" у Казахстані, яка зібрала 35 тис. підписів.

Анімаційний фільм "Базз Лайтер" від компанії Pixar планували випустити до казахстанського прокату 14 липня. Проти цього виступили в Духовному управлінні мусульман Казахстану, щоб захистити дітей від "шкідливих уподобань".

Раніше "Базз Лайтер" раніше заборонили до показу у низці мусульманських країн, зокрема у Саудівській Аравії та ОАЕ. Після цього творці фільму вирізали сцену з поцілунком. Однак потім західні глядачі звинуватили авторів у цензурі, і епізод з одностатевим поцілунком повернули до мультфільму.

Мультфільм "Базз Лайтер" розповідає історію молодого космонавта Базза Лайтера, який потрапляє на ворожу планету та шукає шлях додому.

Нагадаємо, що у травні 2020 року Pixar випустила дорослий мультик, де головний герой гей.