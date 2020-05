Анимационная студия Pixar выпустила короткометражный мультфильм "Out", главный герой которого является геем. Это первый подобный случай в истории студии, сообщает The New York Times.

Мультфильм вышел 22 мая на стриминговой плафторме Disney+. Он длится 9 минут. Его главный герой - мужчина по имени Грег не знает, как сообщить родителям о своей ориентации. Он нервно репетирует каминг-аут перед своим псом Джимом.

"Просто посмотри им в глаза и скажи: "Мама, папа, - это мой парень, Мануэль", - говорит Грег, держа фотографию своего парня Мануэля.

Мультфильм "Out" является одной из семи историй, которые вышли в рамках программы SparkShorts, посвященной экспериментам с новыми техниками анимации и новым подходам к историям. Короткометражку поставил Стивен Клэй Хантер, работавший над мультфильмами Pixar "В поисках Немо" и "ВАЛЛ-И".

Следует сказать, что ЛГБТ-персонажи уже появлялись в таких мультфильмах Pixar как "История игрушек 4" и "Вперед", но они не были главными героями.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса Disney и Pixar отложили на осень премьеру анимационного фильма "Душа".