Золоті ліки: повномасштабне вторгнення росії сколихнуло фармацевтичний ринок [ Редагувати ]
"Золоті ліки". Ціни на медикаменти зростають, а доходи громадян не встигають. Повномасштабне вторгнення росії сколихнуло фармацевтичний ринок. Вартість деяких препаратів підскочила ледь не вдвічі.
Що відбувається з цінами на ліки, чи є дефіцит препаратів і коли цінники нарешті зупиняться? Знайти відповіді на ці запитання намагалася Олена Логінова...
Олена Логінова, кореспондентка:
Краще не хворіти, бо ліки стають все дорожчими.
Найбільший ажіотаж на ринку медпрепаратів спостерігався на початку повномасштабного вторгнення росії. Тоді ж різко підстрибнули і ціни.
Петро Багрій, Президент асоціації "Виробники ліків України":
За весь період від 24 лютого і по сьогоднішній день в середньому ціни виросли десь 15-20%.
І на певні ліки - мало не вдвічі більше!
Віктор Сердюк, президент Всеукраїнської ради захисту прав пацієнтів:
Деякі групи ліків ... зросли дійсно на 40-50 і навіть в два рази дорожче ніж це було до цього - до війни. Ті, які при ускладнених формах гіпертонії, комбіновані ліки, оригінальні ліки, от на них якраз і зросли ціни.
Ціни не стабілізувалися і тепер. Війна спровокувала інфляцію, здорожчання пального, відтік фармацевтичних кадрів. Рашисти зруйнували склади з медикаментами. Велика проблема з логістикою. Адже до війни сировина для медикаментів перважно надходила з Китаю та Індії, але сьогодні ці поставки порушені.
Петро Багрій, Президент асоціації "Виробники ліків України":
Раніше був прямий поставник. Є виробник субстанції в Індії раніше ці ліки прилітали прямо з Делі чи там Мумбаї - прилітали в Київ. Зараз вони летять, як правило, у Франкфурт, там на біржі купують цю субстанцію і поставляють вже через посередників з їхньою націнкою вже в Україну.
Ще одна причина здорожчання - стрибки курсу долара.
Олександр Ломака, завідувач аптеки КП "Фармація":
Навіть вітчизняні виробники, вони при виробництві того чи іншого продукту і це не тільки лікарські засоби, використовують іноземні складові. Вони купуються за валюту, мініється курс валюти -міняється ціна товару.
І наслідок - на цінниках. Експерти кажуть: зросла вартість усіх препаратів.
Петро Багрій, Президент асоціації "Виробники ліків України":
Закінчилися раніше закуплені субстанції, розхідні матеріали, зараз вони вже купують їх по новим цінам і відповідно змінюються ціни також на вітчизняні ліки.
Ціна - це один бік, але ж важливо, щоб ліки ще й були.
Володимир Руденко, директор Аптечної професійної асоціації України:
Дефіциту на сьогодні на препарати немає - все є в наявності і серцево-судинні, і заспокійливі, інсуліни, антибіотики.
В цій столичній аптеці - ні ажіотажу, ні черг.
Ярослава, фармацевт:
Порівнюючи на початку воєнного стану, то досить великі черги були - часові черги були, зараз зменшились. Тим більше, літо все-таки, більшість людей хто на дачі, хтось ще не повернувся в Україну.
Ліки є, і люди вже навіть не купують їх "на запас". Найчастіше з початком війни приходять по заспокійливі та серцеві препарати.
Олександр Ломака, завідувач аптеки КП "Фармація":
Порівняно з березнем місяцем цього року, ситуація дещо вирівнялася, навіть не дещо, а значно вирівнялася. Зараз уже потроху накопичуються запаси лікарських засобів. Дефектура є, тобто є деякі позиції, яких на сьогодні немає...
Олена Логінова, кореспондентка:
Всі ми інколи хворіємо, тож зараз мені зберуть пакет препаратів для лікування ГРВІ. Подивимось скільки це буде коштувати?
- Доброго дня, можна мені, будь ласка, моє замовлення. - Тут у мене противірусне, льодяники та спрей для лікування горла, вітамін С та жарознижувальне. Усе це обійшлося мені у 930 гривень!
І цього набору не вистачить на весь курс лікування, тобто витрати ще зростуть. Похід в апетку для багатьох українців нині - розкіш!
- В аптеці я дуже рідко собі дозволюю, якщо вже тіки таке, що треба серце піддержать, то там треба дать 300 грн мінімально, це таке як на місяць. Пенсія 3000, то шо я можу купить, яке я серце можу лікувать.
-Економим на продуктах, на одежі, нічого не купляємо, отаке більше на аптеку.
Єдине, що рятує, ціни на певні препарати контролює державава. Це означає, що аптеки працюють в межах затвердженої націнки.
Володимир Руденко, директор Аптечної професійної асоціації України:
Аптеки не можуть робити націнку 100 чи 200% чи 50% максимальна націнка в аптеках - це 20%.
Прогнози фахівців - без оптимізму. Вартість ліків зростатиме.
Олександр Ломака, завідувач аптеки КП "Фармація":
Енергоносії ростуть, субстанції, з яких роблять лікарські засоби, в ціні ростуть, вартість логістики росте, відповідно і ціна буде рости.
Хоча виробники вимушені враховувати зниження купівельної спроможності і збідніння українців. Адже будь-який товар має хтось купувати.
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