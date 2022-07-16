У західних областях України фермери ще не почали збирати врожай пшениці, а уже підраховують збитки. Вартість однієї тонни зерна настільки впала, що навіть не покриває витрат на пальне та міндобрива, які аграрії купували на посівну. Це в той час, коли у світі лише зростає попит на українське зерно.

А усе через те, що вивезти урожай із країни - непросто. Порти закриті, а зерновозів не так і багато. Як втриматись на плаву українським фермерам, і що робити з врожаєм, з'ясовувала Христина Гашенко.

Збирати свої 50 гектарів пшениці фермер Руслан планує через 2 тижні. Тоді колосся вже повністю дозріє і у поле заїде техніка.

Та уже сьогодні фермери на заході країни підраховують свої прибутки, а точніше - збитки.

Руслан, фермер:

До війни пшениця було поза сім тисяч, а на сьогодні пропонують 3 тисячі за тону.

А ще пальне та міндобрива, які ледь не у тричі здорожчали за час війни.

Руслан, фермер:

Ми під час сівби купляли пальне по 65 гривень за літру пального. Добриво купляли салітру по 28 тисяч. Взяти 21й рік -салітру, куштувала 9 тисяч. А пальне коштувало 25. І воно то всьо тягне нас в убиток.

Щоб зібрати врожай доведеться ще й орендувати техніку. А це - додаткові витрати.

Руслан, фермер:

…якщо треба наймати комбайна, то ти мусиш за оренду комбайна заплатити і ще треба його чекати. Бо коли тобі його треба, то може не бути. Не дай Бог, піде град і погодні умови поміняються і можна меншу кількість зібрати урожаю.

Не було б так страшно, якби ще не кредит, який Руслан на посівну взяв у банку. Півтора мільйона гривень. Фермера тішить лиш одне - до вересня за позику - «0» відсотків.

А це фермер Богдан, пересипає на складі минулорічну кукурудзу.

В аграрія залишилась ще половина зібраного торік - 350 тон. Частину вдалося продати перед війною, за добру ціну - шість з половиною тисяч за тонну. Сьогодні чоловіку пропонують…

Богдан, фермер:

Купляють кукурудзу по 3,50. Ну таку кукурудзу продати суху, готову то 3,50, то не є ціна. Ми самі посушили її і маємо де зберегти і думали щось заробити. Трактора купити хотіли. Ну, але так сі стало…

Середня ціна зерна в Україні коливається від трьох до 6 ти тисяч гривень за тонну. Це в той час, коли у світі попит на українську пшеницю лише зростає. За кордоном готові платити від 10 тисяч гривень за тону. Але в Україні низькі ціни - бо вивезти складно. Логістика здорожчала на 80 відсотків.

Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради:

Практично є дефіцит забезпечення автомобілями, залізничними вагонами, присутністю навіть увійти у порти річкові. Відповідно хто отримує можливість, змушений навіть переплачувати або дати можливість продати. Ми ніколи не експортували за кордон великою кількістю залізницею, всі користувались морськими портами і зараз морські порти не працюють.

В Україні залишається ще 18 мільйонів тон зерна минулорічного врожаю. Ще стільки ж очікують від теперішніх жнив. А ще врожай ріпаку, який почнуть ось - ось збирати. 70% зібраного урядовці планують продати за кордон. Та вплинути сьогодні на ціну перевезень не можуть.

Микола Сольський, Міністр аграрної політики та продовольства України:

У нас будуть пропозиції від уряду, я думаю, найближчі тижні, ми до них готуємося, ми їх озвучимо ринкові, які підтримують ціни. Цього просто треба дочекатися.

Залишити частково зерно в Україні та використати його на годування худоби, або ж у цукровій галузі. Це дасть змогу заробити фермерам на врожаї, кажуть аналітики. Та, не кожен підприємець, під час війни готовий ризикнути на ще нову справу.

Христина Гашенко, кореспондентка: