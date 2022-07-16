У західних областях України фермери ще не почали збирати врожай пшениці, а уже підраховують збитки [ Редагувати ]
У західних областях України фермери ще не почали збирати врожай пшениці, а уже підраховують збитки. Вартість однієї тонни зерна настільки впала, що навіть не покриває витрат на пальне та міндобрива, які аграрії купували на посівну. Це в той час, коли у світі лише зростає попит на українське зерно.
А усе через те, що вивезти урожай із країни - непросто. Порти закриті, а зерновозів не так і багато. Як втриматись на плаву українським фермерам, і що робити з врожаєм, з'ясовувала Христина Гашенко.
Збирати свої 50 гектарів пшениці фермер Руслан планує через 2 тижні. Тоді колосся вже повністю дозріє і у поле заїде техніка.
Та уже сьогодні фермери на заході країни підраховують свої прибутки, а точніше - збитки.
Руслан, фермер:
До війни пшениця було поза сім тисяч, а на сьогодні пропонують 3 тисячі за тону.
А ще пальне та міндобрива, які ледь не у тричі здорожчали за час війни.
Руслан, фермер:
Ми під час сівби купляли пальне по 65 гривень за літру пального. Добриво купляли салітру по 28 тисяч. Взяти 21й рік -салітру, куштувала 9 тисяч. А пальне коштувало 25. І воно то всьо тягне нас в убиток.
Щоб зібрати врожай доведеться ще й орендувати техніку. А це - додаткові витрати.
Руслан, фермер:
…якщо треба наймати комбайна, то ти мусиш за оренду комбайна заплатити і ще треба його чекати. Бо коли тобі його треба, то може не бути. Не дай Бог, піде град і погодні умови поміняються і можна меншу кількість зібрати урожаю.
Не було б так страшно, якби ще не кредит, який Руслан на посівну взяв у банку. Півтора мільйона гривень. Фермера тішить лиш одне - до вересня за позику - «0» відсотків.
А це фермер Богдан, пересипає на складі минулорічну кукурудзу.
В аграрія залишилась ще половина зібраного торік - 350 тон. Частину вдалося продати перед війною, за добру ціну - шість з половиною тисяч за тонну. Сьогодні чоловіку пропонують…
Богдан, фермер:
Купляють кукурудзу по 3,50. Ну таку кукурудзу продати суху, готову то 3,50, то не є ціна. Ми самі посушили її і маємо де зберегти і думали щось заробити. Трактора купити хотіли. Ну, але так сі стало…
Середня ціна зерна в Україні коливається від трьох до 6 ти тисяч гривень за тонну. Це в той час, коли у світі попит на українську пшеницю лише зростає. За кордоном готові платити від 10 тисяч гривень за тону. Але в Україні низькі ціни - бо вивезти складно. Логістика здорожчала на 80 відсотків.
Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради:
Практично є дефіцит забезпечення автомобілями, залізничними вагонами, присутністю навіть увійти у порти річкові. Відповідно хто отримує можливість, змушений навіть переплачувати або дати можливість продати. Ми ніколи не експортували за кордон великою кількістю залізницею, всі користувались морськими портами і зараз морські порти не працюють.
В Україні залишається ще 18 мільйонів тон зерна минулорічного врожаю. Ще стільки ж очікують від теперішніх жнив. А ще врожай ріпаку, який почнуть ось - ось збирати. 70% зібраного урядовці планують продати за кордон. Та вплинути сьогодні на ціну перевезень не можуть.
Микола Сольський, Міністр аграрної політики та продовольства України:
У нас будуть пропозиції від уряду, я думаю, найближчі тижні, ми до них готуємося, ми їх озвучимо ринкові, які підтримують ціни. Цього просто треба дочекатися.
Залишити частково зерно в Україні та використати його на годування худоби, або ж у цукровій галузі. Це дасть змогу заробити фермерам на врожаї, кажуть аналітики. Та, не кожен підприємець, під час війни готовий ризикнути на ще нову справу.
Христина Гашенко, кореспондентка:
Головне завдання фермерів сьогодні - не заробити гроші, а залишитися у бізнесі. Аграрії сподіваються, що наступного року ситуація покращиться.
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