Нова програма грантів для аграрного сектору стартувала в Україні. На безповоротній основі держава пропонує громадянам гроші, на які вони можуть побудувати теплицю, переробне підприємство або закласти сад. Наш одеський кореспондент поспілкувався з фермерами, які вже звернулися по допомогу, і зараз він готовий розказати, на яких умовах надаються грантові кошти.

Фермер Максим Шейко вирощує під Одесою фундук. Ця рослина чудово почувається в місцевому кліматі, а завдяки родючому чорнозему - горіхи навіть мають особливі поживні властивості. Сьогодні площа саду - вісімсот гектарів. Продають (крім України) - у Францію, Німеччину та Італію.

Максим Шейко, керівник агропідприємства:

В том году у нас был пробный контракт с итальянцами - в этом году они сразу же после получения второй, третьей партии - продлили контракты на этот год, остались довольны.Сразу поставили нас в одну шкалу со своими итальянскими сортами!

Для того, щоб бізнес працював ефективніше, поруч із садом фермер побудував переробний цех, адже відокремлене ядро фундука коштує вдвічі більше за сировину. Тут за допомогою спец-обладнання горіхи калібрують, розколюють та очищують.

-В данной ситуации это узел, который отличает колотый орех от кожуры и пыли, уходит за счёт воздушных потоков - и естественный орех выходит уже практически!

Втім, урожайність настільки виросла, що виникла необхідність будувати додаткові переробні потужності. Аби частково покрити ці витрати, Максим звернувся за допомогою до держави: хоче отримати вісім мільйонів гривень у рамках нової програми грантів для агросектору - вона стартувала в Україні з першого липня.

Максим Шейко, керівник агропідприємства:

Это первая задача и вторая задача - есть необходимость в установке небольшого кондитерского оборудования: это и производство муки, крошки кондитерской, это фундук в различных видах шоколада: трюфель, белый, чёрный шоколад.

Гранти фермерам надаються у чотирьох напрямках: на відкриття нового бізнесу або розвиток наявного - це до двохсот п'ятдесяти тисяч гривень. На будівництво теплиці - до семи мільйонів гривень. На створення переробного підприємства - до восьми мільйонів. Та на закладення фруктового або ягідного саду - тут грант від ста сорока до чотирьохсот тисяч гривень на гектар. За останнім трьома напрямками - держава фінансує сімдесят або п'ятдесят відсотків загального кошторису проєкту.

В обласному департаменті аграрної політики кажуть: складного нічого немає: для отримання гранту громадяни подають заявку через портал "Дія", додають проєкт майбутньої справи та чекають на відповідь - в середньому два тижні. На сайті Міністерства є навіть готовий проєкт модульної теплиці, яким можна скористатися при оформленні заявки.

Алла Стоянова, директорка Департаменту аграрної політики, продовольства і земельних відносин Одеської ОВА:

Звісно, кожен може його якось там модернізувати, але є основні умови: основна сума йде на конструкцію самого проєкту, на підвід освітлення, будівництво шляхів, будівництво станції до п'яти кіловат, будівництво навіть свердловини до тридцяти метрів. Тобто це комплексний проєкт під ключ від а до я - бери і будуй!

Більш детальну інформацію охочі можуть отримати в "Ощадбанку" - саме він задіяний в реалізації програми. Тут кажуть: одна з важливих та обов'язкових умов отримання грантів - створення робочих місць. Для різних напрямків - різні вимоги. Приміром, на переробному підприємстві має бути офіційно працевлаштовано щонайменше двадцять п'ять людей.

Павло Федотов, заступник начальника Одеського регіонального управління АТ "Ощадбанк":

Взагалі, програма грантів - всі чотири напрямки вони мають одну філософію - це додаткові робочі місця - це додаткові надходження до бюджету. І цей грант не потрібно повертати, як, наприклад, кредитні кошти - всі ці гранти повертаються завдяки обов'язковим платежам: платежам до бюджету - тобто податкам.

З початком повномасштабної війни аграрії опинилися в надскладних умовах - деякі втратили угіддя, ринки збуту, логістичні шляхи - зазначають чиновники. Тож програма такої фінансової підтримки якраз може стати відповіддю на ці виклики.

Алла Стоянова, директорка Департаменту аграрної політики, продовольства і земельних відносин Одеської ОВА:

Для аграріїв це як свіже повітря, тому що вони налаштовані працювати, вирощувати хліб, робити переробку, робити додану вартість. Те, що в нас йде війна, нас ніяк не зупиняє, ми адаптуємось до нових умов і з новими силами ми рухаємося далі!

На сьогодні по всій країні подано вже більше трьох тисяч заявок на отримання вказаних грантів. У цілому ж на цю програму держава планує витратити сорок мільярдів гривень.