700 приватних будинків та 600 квартир зруйнувала російська армія у Зеленодольській громаді на Дніпропетровщині. Прикордонні з Херсонщиною населені пункти чи не щодня потерпають від ворожих обстрілів. Окупанти гатять по мирному населенню та цивільній інфраструктурі.

Під їхнім прицілом дитячі садки, школи, будинки культури, пошта. Дірки від снарядів та розбиті вікна відновлюють, але тимчасово. Бо де взяти стільки вікон та будівельних матеріалів - чиновники поки й гадки не мають, тим більше - обстріли не припиняються. Про те - чим і коли відбудовувати прифронтові міста - далі.

Навприсядки, між розбитими вітринами, пані Лілія порпається у квитанціях.

Лілія - жителька Зеленодольська:

Почта принесла квитанции за свет, за газ наверное, ищем каждый свою.

Квитанції лежать на порозі розбитого відділення пошти. Ворожа ракета поцілила у будівлю ще наприкінці червня. Снаряд пробив дах та стіну.

Пощастило, що це був вихідний день, каже листоноша Анна. Інакше жертв було б десятки.

Анна Бондаренко – листоноша:

Люди б получили полностью травмы. Здесь у нас одновременно бывает и 15 человек, и по 20. А иногда бывает и до 40 человек одновременно в помещении.

Російські ракети лишають по собі повну розруху - вибиті вікна, дірки в стелі, посічена стіна, а на полицях замість кореспонденції - осколки снаряду. Коли вдасться відновити зруйноване - питання риторичне. Тож поки для пошти міськрада тимчасово надала інше приміщення.

Проте, що робити з пошкодженими через російські обстріли навчальними закладами, а їх у Зеленодольській громаді шість? як відновлювати навчання?

Світлана Сова - співробітниця школи:

Це страшно! Це дуже страшно, я Вам чесно кажу. Спочатку це не розуміння ситуації, що робить, потім ти становишся більш свідомим і ти розумієш потрібно або падать, або тікать. Шибки повилітали отам зверху і у тут. Повилітали шибки.

Розбиті вікна у цій школі закрили плівкою. Звісно, це тимчасово, пояснює міський голова Дмитро Невеселий. Бо до початку холодів вікна потрібно замінити, от тільки зробити це нині проблематично. По-перше - постійно нові обстріли. А по-друге - бракує будівельних матеріалів.

Дмитро Невеселий - міський голова Зеленодольська:

Ми намагаємось, ми шукаємо всі можливі шляхи цих проблем, але є невеликі проблеми з постачанням скла в нашій державі, тому шукаємо варіанти, як це зробити. Ми не можемо це зараз робити капітально, тому що щодня зараз проходять обстріли нашої території, і вставити вікна, щоб завтра їх знову вставляти, немає раціональності. А коли вже фронт зміниться і від нас відсунуть наші хлопці ворога, тоді вже будемо дивитися щодо капітального будівництва.

Камаз цегли Зеленодольській громаді передала Криворізька військова адміністрація. Цього, кажуть у громаді, має вистачити, щоб залатати дірку від російського снаряду, що влучив у місцевий дитсадок.

Євген Ситниченко - начальник Криворізької районної віськової адміністрації:

Це саме дитячий садок і ось ви бачите, яке пряме влучання РСЗО ворога. Тут стояли дитячі ліжечка, це так організми нас звільнюють невідомо від чого.

Російська армія "асвабаділа" жителів Зеленодольської громади і від власних будинків. Окупанти зруйнували або пошкодили 700 хат. Побиті стіни, вікна та двері у більш як пів тисячі квартир.

Дмитро Невеселий - міський голова Зеленодольська:

Є проблематика, так як майно приватизоване і ми шукаємо механізми, як можна кошти місцевого бюджету витрачати на власність людей, яка в них приватизована. Але я думаю, що ми знайдемо ці механізми і вирішимо ці питання.

Чиновники ще підраховують остаточні суми збитків. Бо щодня кількість руйнувань зростає.