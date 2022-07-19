Рада призначила нового міністра соцполітики [ Редагувати ]
Верховна Рада призначила нового міністра соціальної політики України. Нею стала Оксана Жолнович.
Так, "за" віддали свої голоси 282 депутата.
Голосування по фракціях:
- "Слуга народу" - 209
- "Європейська солідарність" - 0
- "Батьківщина" - 0
- "Платформа за життя та мир" - 15
- "За майбутнє" - 13
- "Голос" - 7
- "Довіра" - 17
- "Відновлення України" - 11
- Позафракційні - 10
Нагадаємо, напередодні Верховна Рада звільнила Марину Лазебну з посади міністра соцполітики.
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