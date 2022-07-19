У Кривому Розі встановили камʼяний Козацький Хрест на честь воїнів, що віддали життя за Україну [ Редагувати ]
Кам'яний Козацький Хрест на честь усіх воїнів, що віддали життя за Україну. Такий пам'ятний знак встановили у Кривому Розі. Про його історію, символізм та значення розкаже Артур Терещенко.
Поблизу найбільшого в Кривому Розі пантеону героїв визвольної війни височіє козацький хрест. Бо пам'ять про загиблих має жити.
Вікторія Третяк - авторка ідеї проєкту:
Півтора роки тому до нас звернулись родини загиблих зі своїм проханням про встановлення хреста на Алеї слави на центральному кладовищі і ось сьогодні цей процес завершено.
Автор композиції - криворізький скульптор Володимир Токар. Митець каже: хрести на могилах воїнів почали ставити за козацьких часів.
Володимир Токар – скульптор:
Форма хрестів буває різна. Ця форма називається Мальтійський хрест. Справа в тому, що давня козацька традиція була військова пов'язана якраз з мальтійським військовим орденом.
Поряд з хрестом на семиметровій висоті майорить державний прапор. А на самому висіченому з українського граніту пам'ятнику викарбувані слова великого Кобзаря.
Олександр Вілкул - начальник військової адміністрації Кривого Рогу:
Тієї слави козацької повік не за будемо! І це не лише хрест на цвинтарі, на секторі почесних поховань, це нагадування майбутнім поколінням, багатьом майбутнім поколінням, якою ціною далося життя, далася свобода і незалежність нашої країни.
Подвиг сучасних героїв буде жити. В серцях дітей, мам та дружин, у спогадах побратимів, в назвах вулиць та символах.
Людмила Малярова - мати загиблого бійця:
Цей хрест потрібен для того, щоб наші покоління, які будуть після нас, завжди пам'ятали, якою ціною, якою важкою втратою для нашої держави була наша незалежність. Тому що ми будемо незалежні - я впевнена. Я вірю в це, тому що не може на землі панувати зло.
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