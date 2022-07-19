Кам'яний Козацький Хрест на честь усіх воїнів, що віддали життя за Україну. Такий пам'ятний знак встановили у Кривому Розі. Про його історію, символізм та значення розкаже Артур Терещенко.

Поблизу найбільшого в Кривому Розі пантеону героїв визвольної війни височіє козацький хрест. Бо пам'ять про загиблих має жити.

Вікторія Третяк - авторка ідеї проєкту:

Півтора роки тому до нас звернулись родини загиблих зі своїм проханням про встановлення хреста на Алеї слави на центральному кладовищі і ось сьогодні цей процес завершено.

Автор композиції - криворізький скульптор Володимир Токар. Митець каже: хрести на могилах воїнів почали ставити за козацьких часів.

Володимир Токар – скульптор:

Форма хрестів буває різна. Ця форма називається Мальтійський хрест. Справа в тому, що давня козацька традиція була військова пов'язана якраз з мальтійським військовим орденом.

Поряд з хрестом на семиметровій висоті майорить державний прапор. А на самому висіченому з українського граніту пам'ятнику викарбувані слова великого Кобзаря.

Олександр Вілкул - начальник військової адміністрації Кривого Рогу:

Тієї слави козацької повік не за будемо! І це не лише хрест на цвинтарі, на секторі почесних поховань, це нагадування майбутнім поколінням, багатьом майбутнім поколінням, якою ціною далося життя, далася свобода і незалежність нашої країни.

Подвиг сучасних героїв буде жити. В серцях дітей, мам та дружин, у спогадах побратимів, в назвах вулиць та символах.

Людмила Малярова - мати загиблого бійця: