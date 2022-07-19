Будуть жнива - буде паляниця. Незважаючи на те, що російські військові крадуть українське зерно, спалюють поля, нищать техніку, врожаю в Україні достатньо. Буковинські аграрії вийшли в поля і вже мають перші непогані результати. Цього року вони працюють у посиленому режимі.

У полі разом з фермерами побувала Ольга Лучек і вона запевняє, хліба цього року вистачить.

Комбайни вишикувалися в полі і один за одним наповнюють самоскиди зерном. Серед тих, хто з самісінького ранку на ланах - і пан Микола.

Микола, комбайнер:

Біля землі завжди важко працювати. Без нас хто її буде обробляти. Молотимо пшеницю, збираємо, щоб успіти, щоб дощ її не намочив, бо пропаде як не вспіємо, а нам треба всьо зібрати, змолотити, щоб не лишитися у цей час без хліба.

Цьому фермерському господарству 20 років. Починали з двох гектарів, нині ж обробляють 3 тисячі. І якщо для озимого ячменю та пшениці дощів було мало, то кукурудза і соняшник - кажуть - вродили гарно. Тож зерна для хіба і олії буде достатньо, запевняють фермери.

Володимир Дубчак, фермер:

Ми зібрали вже ячмінь і приступили до збору пшениці. Дуже мало опадів в нас було, засушений рік, у 2021 році зібрали 70 центнерів. Де ячмінь зібрали вже, підготовили поле під посів ріпаку. Маємо рапс, маємо далі соняшники, сої не багато посіяли, найбільше кукурудзи посіяли в цьому році.

Місцевість тут горбиста. Тож аграріям довелося закупити спеціальну техніку для жнив.

Володимир Дубчак, фермер:

Ходять по косогорах, по горбах, європейська техніка, доволі хороша, практично до 120 гектарів вдень збираємо. Держава дає нам безпроцентні кредити на посівну, на уборку, і вони нам дали. У серпні прийде з Германії трактор новий і вони також погашають нам відсотки за техніку.

Павло знає на пам'ять кожен клаптик цієї землі. Бо 13 років працює трактористом. Каже, свого життя без цієї роботи не уявляє.

Павло, тракторист:

Хлопці ми сільські, та й привикли до землі змалку. Підйом у 6 годин ранку, кружка чаю, на роботу і закінчуєтси в 11 годин вечора. Додому вже приходжу як квартирант, упав, заснув, рано очі лиш умив і пішов дальше.

Та попри такий графік Павло певен - сіяти та збирати хліб - найвідповідальніша робота. А щоб зберегти весь зібраний урожай, фермери будують новий ангар. І стежать за вологістю ранніх зернових.

Володимир Дубчак, фермер:

-Ми молотили ячмінь, то була велика жара 35 градусів, тут волога має бути менша, ми зараз провіримо. Набираємо ячмінь, о, 9 і 3. - Що це означає? - Що дуже суха. Ну нічо, це добре. Головне, щоб не була сира. Вона може й рік зберігатися і нічо не буде їй.

Буковинські фермери обіцяють компенсувати врожай, котрий через російське вторгнення Україна втратила на сході. Вже з п'яти сотень гектарів намолотили понад 2 тисячі тонн. А це досить непогані показники.