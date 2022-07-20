В Україні знайшли морозиво з отрутою [ Редагувати ]
В Україні у продажу виявлено небезпечне для здоров'я морозиво. Про небезпечний продукт з Франції попереджають фахівці Держпродспоживслужби з посиланням на Європейську систему швидкого оповіщення про харчові продукти і корми (RASFF).
Подробиці
У морозові Häagen-Dazs виявили дуже небезпечну для здоров'я людини речовину - етиленоксид. Цю хімічну речовину зазвичай використовують в медицині для дезінфекції інструментів.
Морозиво продавався в магазинах Закарпатської області, Тернополі, Одесі, Полтаві та інших містах.
Минулого року ця ж речовина була виявлена також у морозиві Mars Wrigley Confectioner, яке теж виробляється у Франції.
Продукцію необхідно вилучити з обігу та письмово проінформувати про виявлену невідповідність.
Також служба звертається і до покупців з проханням повідомляти відповідні органи, якщо вони побачать дане морозиво в якомусь з магазинів.
Додамо, що морозиво вже вилучили з магазинів у Швеції, Хорватії, Фінляндії, Німеччині, Польщі, Данії, Іспанії та інших країн Європи.
Чим небезпечний етиленоксид
- Етиленоксид це безбарвний газ (C2H4O), при вдиханні якого виникає гостре отруєння, результатом якого є нудота, блювання, неврологічні захворювання, бронхіт тощо.
- Контакт зі шкірою або слизовою оболонкою очей викликає подразнення.
- Тривалий контакт з етиленоксидом може призвести до порушень діяльності мозку та нервової системи.
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