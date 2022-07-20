В Україні у продажу виявлено небезпечне для здоров'я морозиво. Про небезпечний продукт з Франції попереджають фахівці Держпродспоживслужби з посиланням на Європейську систему швидкого оповіщення про харчові продукти і корми (RASFF).

Подробиці

У морозові Häagen-Dazs виявили дуже небезпечну для здоров'я людини речовину - етиленоксид. Цю хімічну речовину зазвичай використовують в медицині для дезінфекції інструментів.

Морозиво продавався в магазинах Закарпатської області, Тернополі, Одесі, Полтаві та інших містах.

Минулого року ця ж речовина була виявлена також у морозиві Mars Wrigley Confectioner, яке теж виробляється у Франції.

Продукцію необхідно вилучити з обігу та письмово проінформувати про виявлену невідповідність.

Також служба звертається і до покупців з проханням повідомляти відповідні органи, якщо вони побачать дане морозиво в якомусь з магазинів.

Додамо, що морозиво вже вилучили з магазинів у Швеції, Хорватії, Фінляндії, Німеччині, Польщі, Данії, Іспанії та інших країн Європи.

Чим небезпечний етиленоксид