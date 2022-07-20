В Україні дозволили друге бустерне COVID-щеплення [ Редагувати ]
МОЗ дозволило друге бустерне щеплення від коронавірусу COVID-19 окремим категоріям громадян. Про це повідомляє пресслужба відомства.
Вказано, що напередодні МОЗ затвердило відповідні рекомендації Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики.
Другу дозу бустеру можна буде вводити з інтервалом не менше чотирьох місяців після першої бустерної дози (третього щеплення). Для неї будуть застосовувати м-РНК-вакцину (зараз в Україні доступна Comirnaty від Pfizer/BioNTech).
Другий бустер можуть отримати:
- люди, старші за 60 років;
- люди, які проживають в установах з догляду за людьми похилого віку;
- люди з інвалідністю;
- люди з імуносупресією;
- люди, віком 18 - 59 років з медичними станами, які підвищують ризик тяжкого перебігу COVID-19;
- люди у віці 18 - 59 років із численними хронічними захворюваннями.
У МОЗ зазначили, що другу бустерну дозу вже застосовують в Ізраїлі, США, Канаді, Великій Британії, Японії, її рекомендували вводити в країнах ЄС.
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