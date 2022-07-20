Накриють дощі з грозами: прогноз погоди в Україні на 21 липня [ Редагувати ]
Джерело: Українська правда
В Україні погода у четвер, 21 липня, буде здебільшого теплою та сухою. Проте на північному сході та у Криму прогнозують грози й дощі. Найбільш прохолодним регіоном 21 липня буде Сумщина. Тут буде свіжо: стовпчики термометрів піднімуться лише до +19...+21.
Також схожі погодні умови метеорологи прогнозують у всіх північно-східних та східних областях. У Харківській, Донецькій, Луганській, Полтавській та Чернігівській областях повітря прогріється у межах +20...+24 градусів.
На Півдні дуже тепло – температура наблизиться до +25..+29 градусів. На Закарпатті – найвищі показники – +32...+34, у решті західних областей – +26...+29. В інших регіонах України температура коливатиметься у межах +24...+28.
У Києві 21 липня буде сонячно та тепло. Температура – +24...+26. Вітер – північно-західний 7 – 12 метрів на секунду.
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