Рада Євросоюзу затвердила сьомий пакет санкцій проти Росії [ Редагувати ]
Рада Європейського союзу затвердила сьомий пакет санкцій проти Росії, який включає ембарго на золото, заморожування активів Сбербанку та запровадження нових експортних обмежень. Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.
Держави-члени (ЄС - ред.) схвалили наші посилені та продовжені санкції ЄС проти Кремля... Я вітаю це.
Санкції набудуть чинності після їхнього опублікування в Офіційному журналі Європейського союзу.
Про узгодження нового санкційного пакету главами МЗС європейських країн стало відомо 18 липня. Як уточнив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, пакет обмежень не стосуватиметься постачання енергоносіїв і пошириться на аудит, бухгалтерські послуги, а також торгівлю товарами подвійного призначення та золотом.
У середу, 20 липня, постійний представник Литви при ЄС Арнольдас Пранкявічюс заявив про затвердження санкційного пакету послами ЄС. Він пояснив, що пакет передбачає санкції проти більш ніж 50 фізичних та юридичних осіб, "включаючи політиків, воєначальників, олігархів, пропагандистів".
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