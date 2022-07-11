У Зеленського відреагували на вихід Ахметова з медіа-бізнесу [ Редагувати ]
Вихід з медійного бізнесу інвестиційної компанії SCM, яка належить українському бізнесмену Рінату Ахметову, є "гідним прикладом". Так прокоментував рішення мільярдера радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.
Ключова риса зрілих держав - обов'язковість виконання законів. Закон про деолігархізацію - початок нової сторінки у відносинах держави та бізнесу.
Відносинах, заснованих на прозорості та відмові від кулуарщини. Сьогодні маємо гідний приклад від групи SCM - закон один для всіх.
Натомість міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі національного телемарафону заявив, що вихід Ахметова з медійного бізнесу для нашої країни "є прецедентом".
Мене, як і вас, застала ця новина раптово - сказати щось важко, мені потрібно більше інформації. Я спробую поговорити з представниками власників, з керівництвом "Медіа Група Україна".
Єдине, що можу сказати у цей момент, - це серйозна новина. Дізнаємося всю інформацію, тоді і зможемо коментувати детальніше. Принаймні це прецедент для України.
Нагадаємо, що раніше Ахметов назвав Росію агресором, а Путіна - військовим злочинцем. І заявив, що заводи в Маріуполі під час окупації працювати не будуть.
по темі
Перечинський райсуд Закарпатської області арештував корпоративні права Миколаївського глиноземного заводу, який належать фірмам Гуардон Україна і Компанія Алюміній України російського олігарха Олега Дерипаски
В Україні накладено арешт на майно, яке належить російським корпораціям "Ростех", "Татнефть", "Русал" і "Група ГМС" на загальну суму понад 4,5 млрд грн. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора
Після доведення до банкрутства одного з найуспішніших українських аграрних підприємств "Мрія" колишній виконавчий директор цього агрохолдингу Андрій Гута продовжив обкрадати українців, змінивши сферу діяльності. Про це повідомляється в журналістському розслідуванні видання "Комментарии"
У російсько-українській війні починається певний переломний момент, який став можливим завдяки ударам ЗСУ по російських тилах
Директор британської компанії, акції якої котируються на Лондонській фондовій біржі, Enwell Energy Сергій Глазунов, заявив у коментарі Українським Новинам, що компанія збирається продовжити буріння свердловини №4 на Свистунківсько-Червонолуцькому родовищі газу (Полтавська обл.)