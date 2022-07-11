Вихід з медійного бізнесу інвестиційної компанії SCM, яка належить українському бізнесмену Рінату Ахметову, є "гідним прикладом". Так прокоментував рішення мільярдера радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Відносинах, заснованих на прозорості та відмові від кулуарщини. Сьогодні маємо гідний приклад від групи SCM - закон один для всіх.

Натомість міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі національного телемарафону заявив, що вихід Ахметова з медійного бізнесу для нашої країни "є прецедентом".

Мене, як і вас, застала ця новина раптово - сказати щось важко, мені потрібно більше інформації. Я спробую поговорити з представниками власників, з керівництвом "Медіа Група Україна".

Єдине, що можу сказати у цей момент, - це серйозна новина. Дізнаємося всю інформацію, тоді і зможемо коментувати детальніше. Принаймні це прецедент для України.