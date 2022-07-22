Обстріл Антонівського моста: окупанти планують побудувати понтонну переправу [ Редагувати ]
Російські військові після удару ЗСУ по Антонівському мосту планують побудувати понтонну переправу. Про це повідомляється у Telegram-каналі першого заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського.
Так, було розпочато обстеження кількох ділянок Дніпра.
Окупанти не можуть знайти проєктну документацію Антонівського моста в московських архівах, у зв'язку з чим в них не виходить підготувати план відновлювальних робіт якнайшвидше.
Але найголовніше, що вже до найідеологічніших орків дійшло, що вони знаходяться на чужій землі, де їм зовсім не раді.
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