Російські військові після удару ЗСУ по Антонівському мосту планують побудувати понтонну переправу. Про це повідомляється у Telegram-каналі першого заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського.

Так, було розпочато обстеження кількох ділянок Дніпра.

Окупанти не можуть знайти проєктну документацію Антонівського моста в московських архівах, у зв'язку з чим в них не виходить підготувати план відновлювальних робіт якнайшвидше.