Зараз немає ніяких підстав для відновлення переговорів з росією. Країна-агресор живе в"ілюзорному світі".

Пце заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

Подоляк зазначив, що відновлення переговорів можливе за умови потужних тактичних перемог української армії на Південному та східному напрямках.

"Це ілюзорний світ великої країни. А насправді Росія - не велика, а маленька дивна країна з маленьким інтелектуальним рівнем. Вона має тільки ядерну зброю, безліч конвенційної зброї та енергоносії", - заявив Подоляк.

Він підкреслив, що для переговорів має бути не просто тактичне відтиснення російської армії, А знищення максимальної кількості живої сили і техніки. Для того, щоб суспільство в Росії почало питати:"за що платиться така ціна людьми".