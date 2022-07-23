У Шостці пролунав вибух [ Редагувати ]
У суботу, 23 липня, у Шостці Сумської області вранці пролунав вибух. Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький в Telegram.
Відомо про поранених. Іших подробиць стосовно вибуху очільник області поки не надав.
За його словами, окупанти обстріляли Юнаківську громаду: близько 20 приходів з артилерії після 6 ранку.
Також Миропільська громада потрапила під ворожий обстріл, о 6:30 почався мінометний обстріл громади, 10 приходів.
Разом з тим в Білопільській громаді після 7 ранку було два приходи з гранатомета, в цей час був мінометний обстріл (4 приходи) по околицях одного із населених пунктів Хотінської громади.
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