Дев'ять із половиною відсотків - така нині інфляція у Великій Британії. І вона... найбільша з 1982 року. Британія не єдина країна, яка стикнулася з проблемами. Про глобальну світову економічну кризу нині говорять фактично всі експерти та посадовці.

Ба більше, визнають це і міжнародні організації. Такі як МВФ. Одна з головних причин - повномасштабне вторгнення росії в Україну.

Мої колеги Яна Танчак та Дмитро Анопченко розкажуть про те, наскільки вже збіднішали люди у всьому світі - та чого очікувати далі.

Яна Танчак, кореспондентка:

Війна - це неабияке випробування для країни. І на п'ятому місяці повномасштабного вторгнення росії українці почали на собі доволі гостро відчувати як падає наша економіка. Інфляція вже сягнула 21 відсотка. І це, на жаль, не межа. Долар дорожчає. А тих хто втратив роботу - вже понад п'ять мільйонів.

Наочний приклад економічної кризи - продовольчий ринок.

Очень дорого...

"Дуже дорого" - цю фразу ми постійно чуємо на ринку. І від покупців, і від продавців.

Тетяна, продавчиня:

Подорожчала зелень, подорожчали помідорчики - от, наприклад, в тому році продавала помідорчики такі 35 зараз вони 65 гривень. Так же само й огірки - були 25 зараз в таку ціну, малинка дорога - все подорожчало. Все.

І купувати це нікому - розповідають продавці.

Ніна, продавчиня:

Раньше з Херсона везли, з Миколаєва, то було дуже багато продукції, був більший попит, було більше людей - було більше покупців і було більше продавців - люди більше везли й було більше, а зараз менше, набагато менше. А що ж я можу сказати - людей менше, і в Києві менше замітно.

А все тому, що грошей у людей немає.

Ціни - звичайно я бачу зріст - на що: найбільше побачили ви? - Ну ось на фрукти, овочі - огірки, помідори все подорожчало, ну якщо з минулим роком рівнять, то рази у два, мабуть, десь побачили ми зростання, ну а що робить. - Доводиться економити? - Іноді, да.

Борщовий набор вообще вполовину, подорожав наполовину борщовий набір. Купуємо, а що ми зробимо, як треба.

Якщо з харчами зрозуміло, хоч дорого - купувати доводиться, бо ж голод - не тітка. А що з речами? На ринку - знайомимося з продавчинею Вірою, вона вже багато років продає постільну білизну. Ціни - каже, тримають з останніх сил. Ставку роблять - на "демократичний" товар:

Віра, продавчиня:

Воно дорожче в закупці, розумієте, а те що дороге ми його не завозимо, тому що люди не спроможні його купити.

До кінця року інфляція - за прогнозами експертів - може сягнути 30 відсотків. Вже зараз Україна виживає завдяки міжнародній допомозі.

Олег Пендзин, економіст:

За червень місяць ми отримали в якості доходу в державний бюджет 90 мільярдів гривень, а витратили 250, тільки 135 мільярдів пішло на війну прямий дефіцит - п'ять мільярдів доларів. Кожен місяць з яких наші партнери в вигляді кредитів дають 2-2,2 мільярда.

Аби хоч якось наповнити український бюджет, влада повернула податки на імпорт та розмитнення авто. Головне для України зараз - перемога. Тоді ми швидко відновимо економіку. А повернення західних інвесторів: це і робочі місця, і податки. Зрештою, не лише ми економічно страждаємо від війни, яку розв'язала росія. Бо зараз кремль - активно використовує проти всього світу продовольчий та газовий шантаж.

Естонія - невеличка країна на східному узбережжі Балтійського моря. Її не можна назвати бідною. Але інфляція тут зараз одна з найбільших в ЄС - 22 відсотки.

Тоні Лівак, житель Таллінна:

Рахунок за електроенергію 590 євро. Я працюю повний робочий день - заробляю близько 1200-1300 євро. Дуже зараз важко. Ціни на продукти сильно зростають. Купувати естонську продукцію дуже дорого в магазинах.

Місцеві з автівок пересідають на велосипеди. І сильно економлять...

Катрін Рісалу, директор із закупівель супермаркету:

Найбільше подорожчала - картопля - на 127 відсотків! А ще - олія, яйця, м'ясо, сир і молоко. Всі основні продукти, які люди купують. І це через електроенергію, яка дуже дорога в Естонії, а також через газ.

Яна Танчак, кореспондентка:

В Міжнародному валютному фонді вже назвали цей рік важким для світової економіки. І одна з головних причин - саме повномасштабне вторгнення росії в Україну. Страждає не лише Європа. А й географічно далекі від нас Сполучені штати Америки. Там рекордно виросли ціни на пальне, а за ним і на харчі. І це вперше за десятки років. Відчув це на собі і мій колега - Дмитро Анопченко.

Дмитро Анопченко, кореспондент:

По цей бік Атлантики наслідки економічної кризи, яку викликала війна, що її розв'язала росія, тривалий час обговорювали тільки в новинах. Втім, останні місяці люди почали відчувати їх на собі. Прості приклади. Ось я щодня повинен мати для ефіру свіжу сорочку - раніше випрати її у сусідній "хімчистці" коштувало 1.25, зараз - 2.50. Ось купив, як і всі американці, продуктів на тиждень у сусідній крамниці. Наче і небагато - а викласти довелося доларів на 20-25 більше, ніж зазвичай. Ну а найбільша проблема, звісно, бензин.

З "трьох із копійками" за галон ціна різко "стрибнула" до п'яти, а в деяких штатах - і 6-7 доларів. Америка - автомобільна країна, де без щоденних поїздок за кермом - просто неможливо. І це найбільший удар і по гаманцях людей, і по рейтингу влади. Тож зупинити "бензинову кризу" стало для Білого дому пріоритетом. І сьогодні ціни "просіли". (1.45) Бачите? Галон найдешевшого пального вже можна купити за чотири з половиною долара. Вже прогрес.

Ціна хоч трішки впала! Раніше я на 80 доларів щодня заправлявся, тепер - хоч на 60, та й і це найкраще. - Коли економіка все більше і більше занурюється у кризу, хтось має щось зробити! Бо люди вже на роботу їздити не могли!

План, який реалізовують зараз у Вашингтоні: постійний продаж нафти зі стратегічних резервів країни й - нарощування власного виробництва. Наступного року хочуть видобути рекордну кількість "чорного золота". Крім того (попри проголошену "зелену політику") дозволили розконсервувати старі свердловини.

Зараз намагаються відновити роботу багатьох старих веж, дати друге життя тому, від чого наче і відмовилися. Ось ця ділянка, наприклад, була покинута із 2000 року.

Якщо ціни на бензин хоч якось приборкали, то з інфляцією - складніше. В цьому популярному ресторанчику людей тепер набагато менше, бо вже кілька разів переписували ціни в меню.

Джеймс Мелліос, власник ресторану:

Забудьте про м'ясо! Олія, вершкове масло, сіль, макарони та навіть одноразові рукавички коштують тепер удвічі… щось навіть у п'ятеро (!) дорожче.

Інфляція і справді рекордна, і в Білому домі постійно називають її "путінською інфляцією", бо, кажуть, спровокована агресією росії. Що тут важливо - прогнози (і від урядовців, і від міжнародних фінансових структур), що ці проблеми у глобальну рецесію, чи навіть глобальну економічну кризу все ж не переростуть.

Джаред Бернштайн, економічний радник адміністрації Байдена:

Якщо ви подивіться, наскільки сильною є зараз економіка, наскільки потужним є ринок праці, наскільки багато витрачають споживачі, то прийдете до такого ж висновку: все в межах норми.

МВФ теж нічого апокаліптичного не бачать.

Крісталіна Георгієва, глава МВФ:

Економіка продовжує одужувати після пандемії й навіть після всього шоку, який викликало російське вторгнення в Україну. Іншими словами, так багато всього вплинуло на ситуацію у США.

А те, що - за всіма прогнозами - її вдасться вирівняти - дає надію насамперед Україні. Бо стабільність в Америці - означатиме для нас і військову, і фінансову підтримку.