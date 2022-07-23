Зранку суботи, 23 липня, росія атакувала Одесу крилатими ракетами типу "Калібр". В порту, який атакували, знаходилось зерно, що призначалося на експорт. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства аграрної політики "Суспільному".

Кількість я не скажу, бо завантаженістю займається Мінінфраструктури, то це до них. Ми вже очікували завтра-післязавтра перші відправлення.

Як повідомлялося, 23 липня в Одесі пролунала серія вибухів. У місті було оголошено повітряну тривогу.