У Лисичанську знищено штаб російського полку [ Редагувати ]
У тимчасово окупованому Лисичанську Луганської області було знищено штаб російського полку і ліквідовано 50 військових. Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Хлопок" в окупованому Лисичанську. Масовий "інфаркт" у півсотні орків.
За його словами, у момент удару у будівлі суду окупанти проводили нараду. Таким чином вдалося знищити штаб шостого полку другого армійського корпусу рф.
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