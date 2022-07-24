Порушників комендантської години правоохоронці беруть "на олівець". Коли треба буде, ними в першу чергу будуть цікавитися центри комплектування ЗСУ. Про це в інтерв'ю "Телеграфу" заявив заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

Порушників комендантської години ми беремо "на олівець". Це не означає, що вони будуть призвані до лав ЗСУ вже завтра. Але коли постане питання про це, то саме на таку категорію людей військові комісари подивляться в першу чергу.

Заступник голови МВС заявив, що найближчим часом Верховна Рада розгляне законопроект щодо відповідальності за порушників комендантської години.

Коли ми стикнулись з комендантською годиною в перші дні після вторгнення, то бачили інший рівень свідомості з боку наших громадян. Люди чудово розуміли, що порушення комендантської години може загрожувати їхньому життю. Сьогодні певна категорія людей розслабилась. Тому має діяти певний адміністративний примус. Зараз немає адміністративної відповідальності за порушення комендантської години... Тому ми підтримуємо впровадження адміністративної відповідальності для порушників комендантської години.

Нагадаємо, що у МВС пропонують штрафувати порушників комендантської години.