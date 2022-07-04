Порушників комендантської години слід штрафувати. Таку пропозицію в ефірі національного телемарафону висловив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

Не всі дотримуються умов комендантської години, і це питання до наших законодавців, щоб було встановлено належну відповідальність за порушення. Йдеться про адміністративну відповідальність.

Очільник МВС наголосив, що комендантська година - не забаганка влади, а складова безпеки, оскільки необхідна для боротьби з диверсійними групами ворога.

Передбачуваних сум штрафу Монастирський не назвав.

Зараз у Кодексі про адміністративні правопорушення не передбачено відповідальності за порушення комендантської години. Покарання можливе лише за відмову виконувати законне розпорядження чи вимоги патруля. Проект закону про внесення відповідних змін до кодексу зареєстровано у Верховній Раді, однак досі не прийнято.

Нагадаємо, що днями в Броварах порушнику комендантської години, який тікав від ТРО, прострелили ноги.