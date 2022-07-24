Звільнення Херсону: названо чотири слабкі місця росіян [ Редагувати ]
Окупанти мають в окупованому Херсоні два основні шляхи постачання та чотири слабкі місця, що мають ключове значення.
Про це пише депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.
Він назвав слабкі місця росіян:
- Антонівський автомобільний міст, що знаходиться біля Херсону. Це - головна артерія, так як гарна дорога йде напряму до Криму.
- Антонівський залізничний міст - це залізна дорога за 20 км до Херсона, що перетинає Дніпро і йде до залізничного вокзалу. Зазначається, що в такій близькості до зони бойових дій окупанти використовують автомобільне сполучення.
- Другий напрямок через Правобережжя - це дорога повз Нову Каховку, яка йде по греблі Каховської ГЕС, виходить до Шилової балки і йде біля 60 км по Правобережжю до Херсона. Там є і автомобільне, і залізничне сполучення.
- За 20 км до Херсона ця ж дорога перетинає Інгулець через Дар‘ївський міст біля села Дар‘ївка.
Хлань зазначає, що найкращий шлях - Антонівській міст, який напряму з'єднує Крим та Херсон.
Він пояснює, що дорога через Каховську ГЕС не зовсім зручна. Вона довша на 60 км і небезпечніша, тому що потрапляє в зону дії нашої стволової артилерії, і має слабку дільницю - Дар‘ївський міст.
Додамо, що українські захисники вже били по Антонівському автомобільному мосту, Дар‘ївському мосту та дорозі через греблю ГЕС.
"Тобто ми бачимо як мінімум пристриліку слабких місць логістики, а як максимум - підготовку до відрізання Херсона", - додав Хлань.
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