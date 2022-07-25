Україна зможе приймати літаки F-16: Резніков назвав умову [ Редагувати ]
Міністр оборони Олексій Резінков заявив, що Україна матиме змогу приймати американські винищувачі F-16, але спершу необхідно дообладнати аеродроми. З цього питання вже були проведені консультації зі спеціалістами. Про це він заявив в ефірі загальнонаціонального телемарафону.
Таким чином він відповів на запитання щодо підготовки українських пілотів для роботи на літаках, які можуть надати країни-партнери.
У нас є шанс, що наші льотчики почнуть опановувати вже сучасну генерацію літаків. А які вже це будуть літаки. Усі мріють про F-16, я би теж про них мріяв, але треба буде дещо зробити з аеродромами.
Глава Міноборони також вказав, що з цього питання Україна вже провела відповідні консультації з технічними та інженерними спеціалістами.
За їхніми словами, на летовищах можна дещо дообладнати. Тому я думаю, що ми будемо здатні приймати і літаки такого класу.
Він додав, що головне - початок навчання, аби після прийняття політичних рішень не втрачати час. Наші пілоти, артилеристи, танкісти й інші фахівці мають бути готові вже на випередження.
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