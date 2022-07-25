Саміт Кримської платформи відбудеться 23 серпня в режимі онлайн. Президент України Володимир Зеленський запросив на нього президента Гватемали Алехандро Джамматтея.

Про це повідомляє Володимир Зеленський на бріфінгу з Алехандро Джамматтеї.

"Я запросив Алехандро на саміт Кримської платформи, який відбудеться 23 серпня в режимі онлайн. Проговорив консолідацію інших країн регіону для участі у цьому саміті", - сказав Зеленський.