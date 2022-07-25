Банк Євросоюзу Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) виділяє Україні 1,59 млрд євро на усунення дефіциту фінансування інфраструктури та підтримку українського народу. Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

Зважаючи на надзвичайно складну ситуацію в Україні, рада директорів ЄІБ сьогодні затвердила додаткову фінансову підтримку України у розмірі €1,59 млрд для вирішення проблеми дефіциту фінансування інфраструктури країни та задоволення невідкладних потреб.

1,05 млрд євро будуть надані негайно. Вони підуть на покриття першочергових короткострокових потреб у фінансуванні, підтримку стратегічних державних підприємств, негайний ремонт пошкодженої інфраструктури, термінові заходи щодо енергетики й енергоефективності під час підготовки до опалювального сезону.

540 млн євро підуть на проекти в галузі енергетики, енергоефективності, доріг, транспорт, освіти й інфраструктури, а також програми реконструкції та відновлення. Точний час цих виплат залежатиме від стану просування вибраних проєктів.

Нагадаємо, що 22 липня ЄС затвердив п'ятий транш військової допомоги Україні з Європейського фонду миру на суму 500 млн євро. Глава Євроради Шарль Мішель повідомив, що загальна сума безпекової допомоги становить 2,5 млрд євро.