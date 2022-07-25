Польські танки PT-91 Twardy доставлені до України. Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Передачу танків підтвердив речник Агентства озброєнь Міністерства національної оборони Польщі Кшиштоф Платек. Він заявив про те, що Польща заповнить прогалину, яка утворилась через передачу танків Україні, поставками танків з Південної Кореї.

Пробіл у понад 200 танків Т-72, пробіл у певній кількості PT-91, щодо нього я не можу сказати кількість, буде заповнений повністю, і навіть з подвоєною силою, тому що це танки набагато вищого рівня якості.

Про яку кількість танків йдеться, не розголошується.

PT-91 Twardy - польський танк, заснований на ліцензійному варіанті радянського Т-72М1. Взятий на озброєння у 1995 році. Оснащений дизельним двигуном PZL-Wola S-12U потужністю 850 к. с., системою управління вогнем (СУО) СКО-1М "Драва", тепловізором польського виробництва. Головний танк армії Польщі.

Нагадаємо, що раніше Польща передала Україні 200 радянських танків Т-72.