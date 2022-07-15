Польща купує у США 116 танків Abrams [ Редагувати ]
Польська армія купує в США 116 ненових танків Abrams. Домовленості з адміністрацією США вже досягнуто. Про це повідомляє Polskie Radio.
Перші поставки плануються на початку 2023 року. Американські вживані танки мають змінити бронетехніку, яку Польща передала Збройним силам України.
Раніше міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак підписав з американською стороною угоду про постачання Республіці 250 танків Abrams. Варшава отримала їх у квітні.
Польща передала танки Києву, домовившись з Німеччиною про постачання танків Leopard. Переговори між країнами зайшли в глухий кут.
Нагадаємо, що Польща передала Україні 200 радянських танків Т-72.
по темі
"Гіперзвуковими" називають ракети, які розвивають швидкість, яка мінімум у 5 разів перевищує швидкість звуку (335 м/сек - ред.), тобто понад 6100 км/год. Вони вважаються високо маневровими та здатні працювати на різних висотах
Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів про те, що поява американських систем HIMARS на озброєнні ЗСУ значно знизило і до цього низький бойовий дух російських окупантів
Україна веде переговори зі Сполученими Штатами Америки щодо далекобійних ракет для HIMARS
Міністерство оборони США офіційно підтвердило, що передасть Україні додатково чотири артилерійських ракетних системи HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Про це йдеться у заяві Пентагону
Винищувач F-18 Super Hornet впав з палуби атомного авіаносця "Гаррі Трумен" (USS Harry S. Truman) у Середземне море. Причиною аварії стали погані погодні умови