Польська армія купує в США 116 ненових танків Abrams. Домовленості з адміністрацією США вже досягнуто. Про це повідомляє Polskie Radio.

Перші поставки плануються на початку 2023 року. Американські вживані танки мають змінити бронетехніку, яку Польща передала Збройним силам України.

Раніше міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак підписав з американською стороною угоду про постачання Республіці 250 танків Abrams. Варшава отримала їх у квітні.

Польща передала танки Києву, домовившись з Німеччиною про постачання танків Leopard. Переговори між країнами зайшли в глухий кут.

Нагадаємо, що Польща передала Україні 200 радянських танків Т-72.