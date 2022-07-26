Лише за один день продуктові набори отримали 64 родини.

Консерви, гречка, олія ... Жителям Гостомеля на Київщині почали видавати продуктові набори від Червоного Хреста. Вперше після війни в селищі відкрився новий осередок товариства.

Хто тепер зможе отримати продуктовий набір і що в пакунках - розкаже Олена Логінова.

Олена Логінова, кореспондентка:

Ось у цьому будинку відкрився Гостомельський осередок Червоного Хреста. Приміщення надали місцеві волонтери і тепер жителі вже приходять сюди по гуманітарну допомогу.

Цілий день тут кипить робота - розвантажують чергову партію харчових посилок...які потім роздадуть людям. На кожному пакунку зазначено список продуктів.

Марія Самолюк, голова Гостомельського осередку Червоного Хреста:

У звʼязку з війною, дуже багато потребуючих людей - стало ще більше. До війни ми допомагали одиноким людям похилого віку, зараз цих людей набагато більше, категорій появилось. Так як у людей зруйноване житло.

Валентина Забарило, волонтерка Червоного Хреста:

Рашисти по суті розбили наш осередок - був дуже хороший в нас Червоний Хрест... Те, що зараз відкрили Червоний Хрест це дуже важливо - людям морально дуже важко, треба допомога і продуктами, і добрим словом.

Місцеві жителі приходять сюди із документами, їх вносять у списки і вже потім видають набори. Один великий пакунок на родину. Але отримають його не всі, а лише певні категорії громадян – ті, у яких зруйноване житло, багатодітні родини, люди з інвалідністю 1-2 групи, вимушені переселенці. Що ж в середині пакунка? Подивимось...

Ігор Прокопенко, тво Голови Київської обласної організації товариства Червоного Хреста:

Олія, різноманітні крупи, цукор, консерви мʼясні, риби. Тобто один з таких наборів може забезпечити харчування сімʼї , в залежності від набору від 10 діб до 1 місяця.

І таким набором люди задоволені. Адже зараз більшість у скрутному становищі. Хтось взагалі залишився і без даху над головою... До того ж, у багатьох елементарно немає роботи, а отже і грошей!

Лише за один день продуктові набори отримали 64 родини. Поки що допомога одноразова. Благодійники кажуть - планують збільшити обсяги допомоги і зробити її на постійній основі.

Дмитро Абрамчук, засновник Благодійного фонду: