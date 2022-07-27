Удар по Антонівському мосту: у Херсонській ОВА прокоментували ситуацію [ Редагувати ]
У Херсоні українські бійці завдали високоточні удари по Антонівському мосту. Наразі пересування спорудою неможливе. Про це повідомляється у Telegram-каналі голови Херсонської ОВА Дмитра Бутрія.
Міст повністю не зруйновано, однак внаслідок руйнувань пересування ним неможливе.
Голова Херсонської ОВА зауважив, що удар по мості був необхідний, аби зруйнувати логістичні й транспортні шляхи окупантів.
Після перемоги України, транспортне сполучення мостом буде обов'язково відновлено.
Звільнення Херсонської області від російської навали триває! Дякую нашим мужнім воїнам, які докладають надлюдські зусилля, аби над нашою областю майорів наш прапор.
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