Дитячий турнір з шахів в Ужгороді зібрав понад пів сотні дітей з усієї України [ Редагувати ]
Позмагатися та одночасно зібрати кошти для дітей, що постраждали під час війни - пропонують в Ужгороді. Там відбувся благодійний турнір з шахів. В ньому взяло участь понад пів сотні дітей з усієї України. Це ще ті шахові фахівці. На турнірі 10-тирічний хлопчик обіграв буквально за лічені хвилини й мою колегу. Деталі у сюжеті Мар'яни Мартин.
Одна партія завершена. Наступна - за Златою. Кожен свій хід дівчинка добре продумує та записує у блокнот. Бо шахи поспіху не люблять.
Злата, гравець з Ужгорода:
Ми записуємо ходи, щоб потім аналізувати цю партію і тренуємося цим... Тут можна бути сильним і програти, найголовніше бажання і бути впевненим у собі.
Дитячий турнір з шахів в Ужгороді зібрав понад пів сотні дітей з усієї України. Максим приїхав із Харкова. Хлопчик вже обіграв чотирьох суперників. Попереду ще три партії, але нині перемога в турнірі для нього не головне.
Максим, гравець із Харкова:
Слава Україні - перемога Україні! Я займаюся в Харкові вже п'ять років. Ми сюди приїхали, щоб перевірити, на що я згоден ну, і мені шахи, дуже подобаються.
Дитячі шахові змагання організували, щоб відволікти малечу від проблем війни. А ще зібрати гроші на благодійність.
Олег Шкляренко, організатор турніру з шахів:
Зараз під час війни на жаль всі види спорту на зупинці, ми всі це розуміємо, але шаховий спорт є можливим для проведення всі учасники, якщо вони мають змогу, вони роблять внески під час шахового турніру. Які передаються волонтерським організаціям, які займаються допомогою дітям постраждалим під час війни.
А цього юного шахіста знає чи не кожен ужгородець. Хлопчик з перших днів війни займається благодійністю. І допомагають йому в цьому саме шахи.
Андрій, гравець з Ужгорода:
Я рішив на набережній грати в шахи й шашки. Приходять люди в якісь дні часто, в якісь дні не часто, хтось дає багато коштів, хтось мало, а хтось середньо. Ну, я радуюся кожній гривні, хто що дає. Я вже зібрав біля 6 тисяч, 6100 гривень.
Андрій пропонує поборотися. Спершу - короткий інструктаж.
Це слон, він ходить косо, є по білому є по чорному ну, це тура вона ходить тільки косо, ой прямо.
Починаємо. Але довгою гра не вийшла.
Шах і мат все??
Суддя каже, і не дивно, що 10-річний хлопчик виграв. Адже на турнірі зібралися справді талановиті діти.
Семен Найгебавер, голова Ужгородської міської шахової федерації:
Сім турів, швейцарська система, за регламентом швидких шахів. Регламент 10 хв. Серед учасників є і переможці чемпіонатів області, і переможці всеукраїнських турнірів, і навіть міжнародних турнірів.
Попереду ще не один шаховий турнір. Адже дошка з фігурами допомагає дітям відволіктися.
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