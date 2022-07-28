На початку серпня в Україну прийдуть дощі, а протягом місяця переважатиме помірно тепла погода.

Про це розповіла заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня.

За її словами, 1 серпня більшість областей України накриють грози – це обумовлено атмосферним фронтом.

2-3 серпня невеликі дощі пройдуть лише на заході та сході, а вже 4-5 серпня в Україні переважатиме суха погода завдяки полю підвищеного тиску.



"Температура в цей період очікується: ночами термометри покажуть +15 +20 тепла, на півдні та сході вони досягнуть позначок +23 градуси, вдень очікується +28 +34 градуси, а 1-3 серпня на заході очікується +20+26 градусів", – зазначила синоптик.