З 1 серпня Україну накриють грози: якою буде температура [ Редагувати ]
На початку серпня в Україну прийдуть дощі, а протягом місяця переважатиме помірно тепла погода.
Про це розповіла заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня.
За її словами, 1 серпня більшість областей України накриють грози – це обумовлено атмосферним фронтом.
2-3 серпня невеликі дощі пройдуть лише на заході та сході, а вже 4-5 серпня в Україні переважатиме суха погода завдяки полю підвищеного тиску.
"Температура в цей період очікується: ночами термометри покажуть +15 +20 тепла, на півдні та сході вони досягнуть позначок +23 градуси, вдень очікується +28 +34 градуси, а 1-3 серпня на заході очікується +20+26 градусів", – зазначила синоптик.
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