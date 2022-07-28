Естонія припинить видачу громадянам Росії тимчасової посвідки на проживання та віз для навчання. Відповідне рішення уряд Естонії ухвалив на засіданні 28 липня. Коли почнуть діяти нові правила, у повідомленні уряду не вказано.

Крім цього, згідно з постановою уряду, короткострокове працевлаштування в Естонії може бути дозволене лише тим громадянам Росії та Білорусії, які мають діючу естонську візу. Короткострокове працевлаштування з законною підставою на перебування, видане іншою державою-членом Євросоюзу, більше не реєструватиметься.

"Цією зміною ми покладемо край ситуації, коли короткострокова шенгенська віза запитується - наприклад, з метою туризму - з іншої держави-члена, щоб оминути чинну санкцію.

Збереження санкцій проти Росії необхідне для невпинного тиску на Росію. Якщо санкції допоможуть зупинити російську агресію, це позитивно позначиться і на нашій безпеці", - заявив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу.

Глава естонського МЗС повідомив, що відомство готує пропозиції Брюсселю щодо припинення видачі шенгенських віз громадянам Росії.

Нагадаємо, що на початку липня Україна запровадила візовий режим для росіян.