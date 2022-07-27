Росіяни, навіть ті, які воюють і вбивають українців, досі мають можливість їздити й відпочивати у ЄС. Бо низка країн продовжує видавати російським туристам візи. Звісно, їхні подорожі ускладнились - і через неможливість розраховуватися російськими картками у ЄС, і літаки не літають в росію. Та все ж відкриті шляхи залишились.

Як їх потроху блокують і які ініціативи готують, аби повністю закрити європейський відпочинок для росіян - розкаже Олена Абрамович.

Без прямих рейсів до Європи, без можливості купити іноземну валюту, і скоро будуть ще і без віз у ЄС. І тут не варто плутати з українським безвізом, який означає, що наших громадян допускають у Євросоюз лише із закордонним паспортом - віза не потрібна. Російський "безвіз" означатиме, що віз громадянам рф просто не видаватимуть. А без них потрапити у країни шенгенської зони - ніяк. Запровадити такі обмеження на загальноєвропейському рівні вимагає Естонія. Естонське міністерство закордонних справ уже готує відповідну пропозицію до ЄС.

Урмас Рейнсалу, глава МЗС Естонії:

Справді курйозно, що російські громадяни зараз масово їдуть через західний кордон росії - через Фінляндію, Латвію, Литву - щоб відвідати Лувр влітку, тоді як в Україні вбивають дітей. Це, безумовно, морально неправильно.

Росіяни їдуть через західний кордон, бо літати давно не можуть. Ще у перші дні повномасштабної війни ЄС наклав санкції - російським літакам заборонили заходити у європейський повітряний простір. А літати у рф частина авіакомпаній відмовились. Вже у березні росіянам довелось коригувати свої плани на європейські відпустки.

Марина Подвіжина-Грубер, мешканка москви:

Мы планировали поездку на майские праздники. Потому что две недели хотели провести в Лондоне. Когда мы в махре посмотрели на то, что происходит: А - с ценами, Б - невозможно было уже забронировать Airbnb, потому что сервис к этому моменту отказался. Плюс у меня была внутрення тревожность, что случится с самолетами и вообще с авиасообщением.

Проблема не лише із літаками. У ЄС і російські банківські картки через санкції не працюють. А готівка - євро чи долари - в російських обмінниках більше не продається. Тож навесні чи не єдиним доступним закордоном для росіян була Туреччина. І там їм було не просто.

Тетяна Астраханцева, мешканка московської області:

Мы пришли к турагенту, чтобы заказать путевку в Турцию. Но агент нам отсоветовал. Потому что такие сложности - многие, кто здают и многие, кто ездит туда отдыхать, приехали и были не довольны. Очень много украинских женщин работает в отеле - и неприятности бывают.

Ці скарги західним інформагенціям росіяни озвучували ще в травні. Та вже тоді потік туристів з рф до ЄС почав рости. Вʼїжджали через сусідні країни. Фінські посольства у рф, наприклад, цього року отримали вже 50 тисяч заявок на візи. Днями чотири найбільші політичні партії Фінляндії виступили за заборону надання туристичних віз громадянам рф. Тож, імовірно, до Болгарії, Чехії, Польщі, Румунія, Іспанії, Греції, Бельгії, Норвегії, Нідерландів, Естонії та Латвії, які раніше перекрили доступ до віз росіянам, долучаться й інші країни.

Олена Абрамович, кореспондентка: