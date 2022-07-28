Компанія Huawei представила MatePad Pro 11 - новий планшет, який називає найтоншим (5,9 мм) і найлегшим (449 гр.) 11-дюймовим планшетом на ринку.

Новинка отримала 11-дюймовий AMOLED-екран з роздільною здатністю 2560x1600 пікселів і частотою оновлення 120 Гц.

Залежно від ринку новинка матиме чіп Snapdragon 888, або процесор Snapdragon 870. Чіпи від Qualcomm поєднуються з 8 або 12 Гб оперативної та 128, 256 або 512 Гб вбудованої пам'яті.

Планшет оснащений шістьма динаміками, а також 16 Мп фронтальну камеру і основний блок, який складається з 13 Мп об'єктиву і надширококутного 8 Мп.

У режимі відтворення відео батарея на 8300 мА год забезпечує новинці автономність впродовж 11,5 годин.

MatePad Pro 11 поєднується з фірмовим стилусом M-Pencil і знімною клавіатурою Smart Magnetic, яка при підключенні до планшета відіграє роль підсилювача Wi-Fi. У продажу новий гаджет Huawei з'явиться у серпні 2022 року за ціною від $485.

Нагадаємо, що у липні Huawei представила смартфони Nova 10 і Nova 10 Pro з 60-мегапіксельною камерою.