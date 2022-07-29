До зими готуємося влітку: чим господарі планують обігрівати будинки та скільки це коштує [ Редагувати ]
До зими готуємося влітку. Тим більше під час війни на нас чекає найважчий опалювальний сезон в історії. Це констатують у Кабміні. І наші громадяни в очікуванні холодів активно запасаються дровами. У лісгоспах Волині запевняють: дефіциту деревини немає. Але люди розуміють: ціна може зрости будь-якої миті, і що ближче до зими, то вищою вона буде.
Чим господарі планують обігрівати будинки, і скільки це коштує нині, дізнавалися наші кореспонденти.
Вільха - то царські дрова, царські шашлики смажили на вільсі.
Володимир обирає дрова, якими наступної зими опалюватиме будинок.
Скільки Ви хочете дров? - 5 кубів. - Ви будете своєю машиною чи в нас є?- Давайте вашу, щоби я її не шукав… - 4160 гривень.
З ціною чоловік погоджується. Адже на чорному ринку деревина вже коштує вдвічі дорожче. А ближче до холодів ціни ще зростуть. Але п'яти кубів дров на обігрів будинку точно не вистачить. Володимир рахує: цьогоріч тільки за дрова має віддати близько семи тисяч гривень. А ще потрібно докупити дві із половиною тони брикету.
Володимир Павлюк, покупець:
Я дровами розпалюю, а брикет підкидаю. Більше тримає котел калорійність - менше треба жінку будити, щоби ходила… Дрова дешевші від брикету? - Зважаючи, в якому вимірі. Я в калоріях не скажу, що дешевше… - Від брикету більша калорійність? - Ну, звичайно, звичайно.
У Маневицькому лісництві - роботи багато. Попит на дрова цього року вищий, ніж в минулі.
Олександр Швець, лісничий Маневицького лісництва:
Люди більше стараються, бо настав воєнний період такий, всі, мабуть, більше застраховуються, більше стали люди йти…
Фахівець рекомендує брати дубові та березові дрова.
Олександр Швець, лісничий Маневицького лісництва:
Твердолистяна порода більше дає тепла, довше горить і більше тримає тепло в хаті, а такі, як сосна, осика - менш калорійні. На них теж є попит, але не такий, бажано, щоби дуб чи береза були.
Ціна за кубометр такої деревини у лісництві сягає майже п'ятисот гривень. Тим, хто не хоче рубати сам, пропонують і готові кубометри. Але вже вдвічі дорожче.
Працівники лісництва обирають дерева непридатні для промислової переробки.
Олег Смічик, майстер лісу Маневицького лісництва:
На дрова відбирають сухостійні дерева, буреломні, з хворобами, які відстали в рості, суховершинні… На вибіркових ділянках ми можемо з гектара взяти до 20 кубів деревини.
Взяти - просто, але потрібно ще й повернути. На відміну від нафти та газу - деревина - ресурс відновлювальний. Але процес має бути безперервним.
Тарас Вʼяльцев, керівник відділу лісового господарства Маневицького лісгоспу:
На всіх ділянках, де проводилася лісозаготівля, де забирали деревину, проводиться лісовідновлення, створення нових насаджень, і для підтримки природи. У нас є розсадники, на яких ми вирощуємо попередньо матеріал для проведення лісовідновлювальних робіт…258 га того, що ми провели вирубку, ми його відновили.
Продаж дров нині обмежений: 5 кубометрів на людину. Але родина може придбати і 20, і 25 кубів. Були б гроші. Юрій напередодні купив свої 5 кубів, каже: оплатити все одразу складно.
Юрій Петлюк, власник будинку:
Обійшлося 2300 виписати, ну і ще треба 1000 на доставку. - Чи вистачає вам на опалювальний сезон? - Ну, на опалювальний впритул… Фінансів не вистачає.
Добре, що до холодів ще є час.
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