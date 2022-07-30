Удар по зупинці в Миколаєві: померли ще дві людини [ Редагувати ]
Кількість загиблих в результаті ракетного удару по зупинці громадського транспорту в Миколаєві зросла до семи. Про це повідомляється у Telegram-каналі мера міста Олександра Сенкевича.
Так, у лікарні померли двоє чоловіків.
На жаль, збільшилася кількість жертв вчорашнього обстрілу зупинки громадського транспорту. Стало відомо, що в лікарні померли двоє чоловіків 1977 і 1979 р.н.
Відмітимо, що жертвами ракетного удару по зупинці в Миколаєві стали сім осіб, ще 19 отримали поранення.
Нагадаємо, що у Миколаєві пролунали вибухи вже після відбою повітряної тривоги.
по темі
У п'ятницю вранці, 29 липня, окупанти обстріляли спальний район Миколаєва
У п'ятницю, 29 липня, у Миколаєві пролунали вибухи
Окупанти продовжують обстріли Донецької області
У четвер вранці, 28 липня, окупанти завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі Миколаєва
У четвер вночі, 28 липня, у Миколаєві пролунала серія гучних вибухів