Кількість загиблих в результаті ракетного удару по зупинці громадського транспорту в Миколаєві зросла до семи. Про це повідомляється у Telegram-каналі мера міста Олександра Сенкевича.

Так, у лікарні померли двоє чоловіків.

На жаль, збільшилася кількість жертв вчорашнього обстрілу зупинки громадського транспорту. Стало відомо, що в лікарні померли двоє чоловіків 1977 і 1979 р.н.

Відмітимо, що жертвами ракетного удару по зупинці в Миколаєві стали сім осіб, ще 19 отримали поранення.

Нагадаємо, що у Миколаєві пролунали вибухи вже після відбою повітряної тривоги.