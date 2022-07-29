"12 людей лежить на землі": Кім розповів про кількість жертв від обстрілу спального району Миколаєва [ Редагувати ]
У п'ятницю вранці, 29 липня, окупанти обстріляли спальний район Миколаєва. Про це повідомляється у Telegram-каналі голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
Внаслідок атаки ворога загинули щонайменше 5 людей, зазнали поранення - 7.
За словами посадовця, загарбники вдарили неподалік зупинки громадського транспорту.
12 людей лежить на землі, карети швидко поїхали, працюють.
Пізніше голова ОВА уточнив, що внаслідок обстрілу російських окупантів 5 людей загинули.
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