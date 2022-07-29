У Миколаєві після відбою повітряної тривоги пролунали вибухи [ Редагувати ]
У п'ятницю, 29 липня, у Миколаєві пролунали вибухи. Це сталося вже після скасування повітряної тривоги. Про це повідомляє "Суспільне".
Попри відбій тривоги в Миколаєві чути вибухи.
Вже після цього, станом на 09:53 в області та місті оголосили повітряну тривогу.
Згодом мер Миколаєва Олександр Сєнкевич підтвердив обстріл касетними снарядами одного з районів.
Прильоти касетних снарядів в одному з районів Миколаєва. Є постраждалі. На місце вже виїхали швидкі. Оголошена повітряна тривога! Прошу всіх залишатись в укриттях!
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