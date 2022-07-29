У п'ятницю, 29 липня, у Миколаєві пролунали вибухи. Це сталося вже після скасування повітряної тривоги. Про це повідомляє "Суспільне".

Попри відбій тривоги в Миколаєві чути вибухи.

Вже після цього, станом на 09:53 в області та місті оголосили повітряну тривогу.

Згодом мер Миколаєва Олександр Сєнкевич підтвердив обстріл касетними снарядами одного з районів.