Президент турецького футбольного клубу "Фенербахче" Алі Коч заявив, що команда не вибачатиметься за те, що її вболівальники на матчі з київським "Динамо" у Стамбулі скандували ім'я Володимира Путіна. Про це він заявив в інтерв'ю газеті Milliyet.

Ми не вибачатимемося перед Україною. Це офіційний представник із закордонних справ (України - ред) і посол мають вибачитися перед нами.

Ми обговорюємо подію, що тривала 20 секунд. Нагадаю вам, що матч тривав 120 хвилин...

Мені видається, що такі вигуки є неприйнятними та необов'язковими, навіть у моменти люті. Але я засуджую тих, хто намагається повісити цей ярлик на всю спільноту "Фенербахче" з її 115-річною історією, та тих, хто намагається заявити, що 20-секундні вигуки були сплановані.