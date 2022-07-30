"Фенербахче" відмовився вибачатися перед Україною через кричалки фанатів про Путіна (відео) [ Редагувати ]
Президент турецького футбольного клубу "Фенербахче" Алі Коч заявив, що команда не вибачатиметься за те, що її вболівальники на матчі з київським "Динамо" у Стамбулі скандували ім'я Володимира Путіна. Про це він заявив в інтерв'ю газеті Milliyet.
Ми не вибачатимемося перед Україною. Це офіційний представник із закордонних справ (України - ред) і посол мають вибачитися перед нами.
Ми обговорюємо подію, що тривала 20 секунд. Нагадаю вам, що матч тривав 120 хвилин...
Мені видається, що такі вигуки є неприйнятними та необов'язковими, навіть у моменти люті. Але я засуджую тих, хто намагається повісити цей ярлик на всю спільноту "Фенербахче" з її 115-річною історією, та тих, хто намагається заявити, що 20-секундні вигуки були сплановані.
Ввечері 27 липня у Стамбулі на стадіоні "Шюкрю Сараджоглу" під час матчу другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів турки почали скандувати "Ла-ла-ла, Володимир Путін!", коли на 57-й хвилині півзахисник "Динамо" Віталій Буяльський відкрив рахунок.
Київське "Динамо" виграло цю зустріч у додатковий час з рахунком 2:1 та пройшло до наступного раунду Ліги чемпіонів.
Союз європейських футбольних асоціацій (UEFA) розпочав дисциплінарне розслідування через поведінку фанатів "Фенербахче".
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