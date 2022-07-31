Перший караван з українським зерном може прибути в порт Стамбула вже 3 серпня. Після цього продовольство відправиться в Сомалі.

Про це повідомляє CNN Turk.

За даними видання, караван складатиметься з 16 суден. Першою зупинкою буде Стамбул. Кораблі будуть відстежуватися безпілотниками і супутниками.

Очікується, що перше вивезене з України зерно відправиться в країни Африки, зокрема в Сомалі. Шлях туди, за прогнозами ООН, займе близько півтора місяця.