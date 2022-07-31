Росія не відповідає на вимогу повернути тіла загиблих військовополонених в Оленівці - Верещук [ Редагувати ]
Україна зробила запити до Росії з вимогою передати тіла військовополонених, які загинули у колонії Оленівки Донецької області. Однак Москва поки що не відповідає. Про це заявила віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук на брифінгу у Кременчуці.
Омбудсмен зробив заяву, ми як уповноважені теж запити зробили. Поки що відповіді від Росії немає.
Раніше омбудсмен Дмитро Лубинець розповідав про початок процедури повернення тел.
Нагадаємо, що вибух у Оленівці стався у ніч проти 29 липня. У колонії утримувалися українські воїни, у тому числі бійці "Азовсталі", які потрапили до російського полону.
Міноборони РФ опублікувало поіменні списки українських військовополонених, які загинули та поранені внаслідок ракетного удару по Оленівці.
У списку загиблих - 50 українських захисників, у списку поранених - 73. У відомстві уточнили, що безпосередньо в результаті вибуху загинули 48 людей (їх тіла дістали з-під завалів), ще двоє померли дорогою до лікарні.
Патронатна служба Азову "Янголи Азову" наголошує, що перевірити ці списки на достовірність неможливо.
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