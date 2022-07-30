ООН готова розслідувати вбивство українських бранців у Оленівці "з дозволу сторін" [ Редагувати ]
Організація Об'єднаних Націй готова направити групу експертів для проведення розслідування обставин обстрілу колонії в Оленівці на Донеччині, де загинули десятки українських військовополонених. Про це заявив заступник офіційного представника генсека ООН Фархан Хак.
Через нещодавню трагедію у в'язниці в Оленівці ми готові направити групу експертів, здатних провести розслідування з дозволу сторін.
За його словами, ООН повністю підтримує ініціативи Міжнародного Комітету Червоного Хреста.
Патронатна служба Азову "Янголи Азову" наголошує, що перевірити ці списки на достовірність неможливо.
Нагадаємо, що вибух у Оленівці стався у ніч проти 29 липня. У колонії утримувалися українські воїни, у тому числі бійці "Азовсталі", які потрапили до російського полону.
Міноборони РФ опублікувало поіменні списки українських військовополонених, які загинули та поранені внаслідок ракетного удару по Оленівці.
У списку загиблих - 50 українських захисників, у списку поранених - 73. У відомстві уточнили, що безпосередньо в результаті вибуху загинули 48 людей (їх тіла дістали з-під завалів), ще двоє померли дорогою до лікарні.
Патронатна служба Азову "Янголи Азову" наголошує, що перевірити ці списки на достовірність неможливо.
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