Організація Об'єднаних Націй готова направити групу експертів для проведення розслідування обставин обстрілу колонії в Оленівці на Донеччині, де загинули десятки українських військовополонених. Про це заявив заступник офіційного представника генсека ООН Фархан Хак.

Через нещодавню трагедію у в'язниці в Оленівці ми готові направити групу експертів, здатних провести розслідування з дозволу сторін.

За його словами, ООН повністю підтримує ініціативи Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Патронатна служба Азову "Янголи Азову" наголошує, що перевірити ці списки на достовірність неможливо.

Нагадаємо, що вибух у Оленівці стався у ніч проти 29 липня. У колонії утримувалися українські воїни, у тому числі бійці "Азовсталі", які потрапили до російського полону.

Міноборони РФ опублікувало поіменні списки українських військовополонених, які загинули та поранені внаслідок ракетного удару по Оленівці.

У списку загиблих - 50 українських захисників, у списку поранених - 73. У відомстві уточнили, що безпосередньо в результаті вибуху загинули 48 людей (їх тіла дістали з-під завалів), ще двоє померли дорогою до лікарні.

Патронатна служба Азову "Янголи Азову" наголошує, що перевірити ці списки на достовірність неможливо.