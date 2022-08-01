Російські війська відновили локальні наземні атаки на північний захід та південний захід від Ізюма і, можливо, створюють умови для проведення наступальних операцій далі на захід, на Харківщину чи у бік Харкова. Про це повідомляють у своєму звіті аналітики американського Інституту дослідження війни (ISW).

Останніми днями російські війська вже зробили безуспішні штурми та спроби бойової розвідки на Чепиль, Щурівку та Гусарівку (на північний захід від Ізюма) і відновили штурми на Дмитрівку та Бражківку (на південний захід від Ізюма).

Російські війська впродовж кількох місяців утримували позиції в районі Балаклії та Великої Комишувахи і можуть використовувати ці два райони як плацдарми для наступальної операції.

Російські сили можуть використати свої позиції у районі Балаклії, щоб відновити штурм Харкова з південного сходу. Американські воєнні аналітики вважають "вкрай малоймовірним", що російські сили захоплять Харківську область або місто Харків - друге за населенням місто України - враховуючи темпи просування Росії на Донбасі та проблеми з формуванням сил і тиловим забезпеченням.

ISW раніше повідомляв, що президент Росії Володимир Путін, можливо, наказав російським військам взяти Харків та неокуповану частину Харківської області, але навряд чи йому вдасться досягти таких цілей. Російські сили також можуть проводити провокаційні атаки, щоб запобігти контрнаступу українських військ.

Нагадаємо, що росіяни перекидають війська на Херсонщину, бо бояться контрнаступу ЗСУ.