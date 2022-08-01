Україна отримала перші 500 млн євро траншу від ЄС, завтра - наступні [ Редагувати ]
Європейський Союз спрямував Україні 1 млрд євро виняткової макрофінансової допомоги. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Перший транш у 500 млн євро вже зарахований на рахунок НБУ. Надходження другого траншу очікуємо завтра.
1 млрд євро - це частина великого пакету підтримки України в подоланні фінансових наслідків війни на загальну суму 9 млрд євро. Кошти допоможуть у фінансуванні першочергових бюджетних потреб.
Нагадаємо, що 18 травня Європейська комісія підтвердила 9 млрд євро макрофінансової підтримки України в 2022 році.
Наприкінці липня Євросоюз виділив ще 500 млн євро на українську армію.
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