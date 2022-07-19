ЄС підписав меморандум про транш на 1 млрд євро для України [ Редагувати ]
Джерело: Ліга.NET
Європейський союз і Україна підписали меморандум про надання першого траншу макрофінансової допомоги на 1 млрд євро.
Про це повідомляє у Twitter віце-президента Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.
"Підписання меморандуму про взаєморозуміння з Україною від імені ЄС про надання макрофінансової допомоги в розмірі 1 млрд євро в якості екстреного фінансування. Ця сума буде виплачена в кінці липня для підтримки уряду і народу України", - зазначив він.
Він додав, що українська економіка працює в умовах війни, і Європейський союз повинен їй допомогти.
Зазначимо, це перший транш із загальної суми в 9 млрд євро.
по темі
Кабінет міністрів України затвердив план реалізації угоди про спільний авіаційний простір з Євросоюзом
Банк розвитку Ради Європи (БРРЄ) дав Україні "зелене" світло на приєднання, а також виділив кошти для підтримки українських біженців в ЄС
На форумі українські урядовці та бізнес демонструють своє бачення, як саме має відновлюватися наша держава. А західні партнери вирішують, чим можуть у цьому допомогти.
Україна та Європейський Союз підписали Угоду про вантажні перевезення автомобільним транспортом
Колишнього генерального прокурора Ірину Венедіктову збираються призначити на нову посаду на дипломатичному фронті