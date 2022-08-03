З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну понад 25 тис громадян нашої країни помилково отримали виплату в 6500 гривень - це сталося в рамках програми "єПідтримка".

Про те, кому треба повернути гроші, розповів Міністр фінансів України Сергій Марченко.

За словами Марченка, у міністерстві фінансів провели верифікацію Реєстру отримувачів допомоги у рамках програми "єПідтримка" за період з 7 по 31 березня 2022 року.



У цьому реєстрі є інформація про майже 4,8 млн. одержувачів даної допомоги. Як зазначив міністр, під час перевірки було виявлено 25 524 особи, які є працівниками бюджетних підприємств, але не мали права на отримання матеріальної допомоги.

Також Марченко уточнив, що на 11 липня поточного року на позабюджетний рахунок міністерства економіки України повернули близько 12 млн гривень. З них майже 9 млн. гривень повернули фізичні особи, ще 3 млн. гривень повернули банки у вигляді невикористаної допомоги.