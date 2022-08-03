У Молдові оцінили ризик нападу росії на країну [ Редагувати ]
У середу, 3 серпня, міністр оборони Молдови Анатолій Носатий заявив, що до планів росії не входить вторгнення до Молдови. Про це він сказав в інтерв'ю Agora.
російські сили ведуть бойові дії на південному сході України, на відстані, яка забезпечує нашу стабільність. Незважаючи на те, що вибухи російських ракет іноді чути в південному регіоні країни, і це дуже непокоїть, зараз немає безпосередньої небезпеки можливої агресії або воєнних дій на території Молдови.
"Через офіційні канали з кількох джерел нам відомо, що у військові плани Росії не входить територія Молдови", - додав він.
Відомо, що прем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця заявила, що загроза поширення військових дій на Молдову, як і раніше, існує. Особливе занепокоєння молдавської влади викликає просування військових дій у бік Одеси.
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Він також попередив, що імовірність ракетних атак - висока
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