Північна Македонія передала Україні чотири штурмовики Су-25, які отримала від Києва під час конфлікту у 2001 році. Про це повідомляє видання MKD.

Міністерство оборони Північної Македонії відмовилось коментувати цю інформацію, лише зазначило, що рішення про передачу Україні озброєння будуть "розсекречені й представлені в порядку прозорості".

Під час конфлікту в Македонії у 2001 році країна придбала в Україні за 4 млн євро чотири штурмовики Су-25 - три одномісні й один двомісний. Ці літаки призначені для підтримки піхоти з повітря.

Навесні 2003 року "сушки" списали, а у 2004-му - підготували для продажу.

Нагадаємо, що наприкінці липня Північна Македонія передала Україні радянські танки Т-72.