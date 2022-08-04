Північна Македонія передала Україні чотири Су-25 [ Редагувати ]
Північна Македонія передала Україні чотири штурмовики Су-25, які отримала від Києва під час конфлікту у 2001 році. Про це повідомляє видання MKD.
Міністерство оборони Північної Македонії відмовилось коментувати цю інформацію, лише зазначило, що рішення про передачу Україні озброєння будуть "розсекречені й представлені в порядку прозорості".
Під час конфлікту в Македонії у 2001 році країна придбала в Україні за 4 млн євро чотири штурмовики Су-25 - три одномісні й один двомісний. Ці літаки призначені для підтримки піхоти з повітря.
Навесні 2003 року "сушки" списали, а у 2004-му - підготували для продажу.
Нагадаємо, що наприкінці липня Північна Македонія передала Україні радянські танки Т-72.
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