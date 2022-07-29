Північна Македонія безоплатно передасть Україні радянські танки Т-72. Про це повідомило Міністерство оборони країни, передає македонське видання РТС.

У четвер, 28 липня, колона македонських танків вирушила до України.

В оборонному відомстві зазначили, що танки "третього покоління" 1970-1980-х років були на озброєнні у підрозділі, який невдовзі розформують. Рішення передати їх Україні додатково аргументували тим, що ще за кілька років ця техніка стане застарілою і її все одно потрібно замінювати сучасними.

Скільки танків передають Україні, не уточнюється. На озброєнні македонської армії перебуває 31 танк Т-72. Ці танки Росія поставила у 2000 році.

Нагадаємо, що Польща передала Україні танки PT-91 Twardy.